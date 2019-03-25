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В Кремле и СВР не комментируют признания экс-сотрудника СБУ

25 Марта 2019 в 14:13
В Кремле и СВР не комментируют признания экс-сотрудника СБУ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации не смог прокомментировать по существу целую серию громких заявлений бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова по действиям Киева в Донбассе.

«Это достаточно новые заявления. Мне здесь нечего сказать. Мы не располагаем какой-то информацией», — приводит РИА ФАН слова представителя Кремля.

В Службе внешней разведки также не стали комментировать признание Прозорова о том, что после «майдана» в 2014 году он начал работал на российские спецслужбы, передает РИА Новости.

Ранее на пресс-конференции в Москве Василий Прозоров выступил с разоблачением действий нынешнего киевского режима. Экс-полковник СБУ, в частности, заявил, что Киев хотел утопить Донбасс в крови, что спецслужбы Украины организовали убийство лидеров ополчения Гиви и Моторолы, о причастности украинской стороны к гибели малайзийского «Боинга».

Прозоров рассказал, что с мая 2014 года работал в центральном аппарате СБУ  — в штабе так называемого антитеррористического центра в Донбассе. По словам экс-полковника, с апреля 2014 года он по собственной инициативе, по идеологическим причинам, сотрудничал с российскими спецслужбами.

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