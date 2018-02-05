В Кремле готовы рассмотреть подготовленный Титовым список бизнесменов

Письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титов с именами предпринимателей, которые живут в Великобритании и хотят вернуться в Россию, пока не поступало в Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что если письмо поступит, то «оно будет рассмотрено наверняка», отмечает RT.



«Оно будет перенаправлено соответствующим службам, которые имели вопросы к этим гражданам, или имеют до сих пор», - уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что в столице Великобритании проживает много выходцев из России и у некоторых из них действительно могут быть проблемы с законом.

В переданный ранее список вошли более десятка фамилий. Накануне, 4 февраля, в Лондоне Титов провел встречу с российскими предпринимателями, в отношении которых заведены уголовные дела.