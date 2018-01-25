В Кременчуге при падении вертолета погибли четыре человека

В результате падения вертолета Ми-8 в Кременчуге в Полтавской области Украины погибли четыре члена экипажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

«В Автозаводском районе во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании «Украинские вертолеты», говорится в сообщении ведомства.

На месте авиакатастрофы продолжается тушение пожара.

Кременчуг — город в центральной части Украины, административный центр Кременчугского района (не входит в его состав) Полтавской области. Состоит из Автозаводского и Крюковского районов. Расположен на реке Днепр. Кременчугская агломерация входит в десятку крупнейших по Украине с населением около полумиллиона человек.