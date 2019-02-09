В Красноярском крае стартовала Зимняя Универсиада

Открытие Зимней Универсиады. Фото: krsk2019.ru

При 30-градусном морозе огонь Зимней Универсиады пронесли сегодня по центральным улицам Канска, крупнейшего города на востоке Красноярского края.

В эстафете участвовали 14 факелоносцев. Одним из почетных стал бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам, участник Олимпийских игр Николай Большаков.

Игры Зимней Универсиады состоятся в Красноярске с 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград.

Ранее депутат Госдумы РФ, член Исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев рассказал НСН о том, как проведение матча женских и мужских сборных на Универсиаде в Красноярске поможет признать русский хоккей олимпийским видом спорта.