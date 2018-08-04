В Красноярском крае ликвидируют последствия падения Ми-8

77 человек и девять единиц техники привлечены к ликвидации последствий падения вертолета Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» в Красноярском крае, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона.

Катастрофа Ми-8 произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка вблизи площадки нефтеперекачивающей станции №1 «Ванкор».

Следственный комитет РФ сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Известно, что на месте падения Ми-8 найдены прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец (так называемые «черные ящики»).

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» — российская авиакомпания, образующая вместе со своими многочисленными дочерними структурами, такими как «ЮТэйр-Вертолётные услуги», «ЮТэйр Карго» и другими, один из крупнейших в стране авиахолдингов — Группа «Ютэйр», занимающимся выполнением пассажирских и грузовых авиарейсов по России и за рубежом, а также техническим обслуживанием воздушных судов (самолётов и вертолётов) и подготовкой персонала.

Авиакомпания имеет крупнейший в мире по размерам и грузоподъемности действующий вертолётный флот, работающий как в России, так и в других странах и континентах.

Ми-8 (по кодификации НАТО: Hip — «Бедро») — советский/российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире (построено более 12000 экземпляров), а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации.