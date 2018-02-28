В Красноярске в отношении замглавы МВД заведено дело о 200 миллионах

В отношении заместителя руководителя Главного управления МВД по Красноярскому краю генерал-майора Александра Кузнецова заведено уголовное дело. Как передает РИА Новости, его подозревают в превышении должностных полномочий. Сообщается, что в 2012 году был подписан акт приема работ на 200 миллионов рублей по строительству в Норильске изолятора временного содержания. Здание при этом фактически не было построено.

По предварительной информации уголовное дело возбуждено также в отношении бывшего заместителя начальника тыла Андрея Петручени, пишут «Известия».

В служебных кабинетах сейчас проводятся обыски в рамках расследования этого дела, передает RT. Ни в ведомстве и краевом управлении ситуацию пока комментировать отказываются.