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В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека

3 Ноября 2018 в 01:00
В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека

В Туапсинском районе Кубани произошло смертельное ДТП, пишет сайт zrkuban.ru со ссылкой на данные социальных сетей.

По предварительной информации, в районе Ольгинки лоб в лоб столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Лада Приора».

В результате аварии погибли два человека, вероятно водители автомобилей. Чтобы извлечь их тела из машин спасатели применили специнструмент.

Подробности ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ДПС.

Как ранее сообщала НСН, на трассе Славянск-на-Кубани — станица Анастасиевская в Славянском районе Краснодарского края столкнулись иномарка чёрного цвета и большегруз с прицепом. Грузовик оказался в кювете, а легковая машина превратилась в груду металла. В результате ДТП погиб человек.

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