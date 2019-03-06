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В Краснодарском крае успешно ликвидировали последствия аварии

6 Марта 2019 в 00:19
В Краснодарском крае успешно ликвидировали последствия аварии

В результате аварии на ПС 220 кВ «Кирилловская» без электроснабжения оставались: часть бытовых потребителей г. Новороссийск (около 90 500 человек); предприятия местной промышленности.

В 18:38 всем потребителям было подано напряжение.

Ситуация находилась на особом контроле Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, сообщает Министерство энергетики.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на электроподстанции Новороссийск остался без электричества. Из-за блэкаута в городе образовались километровые пробки, перестали функционировать крупные предприятия. Во всех социальных объектах работали резервные источники питания.

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