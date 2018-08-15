В Краснодарском крае произошло серьезное ДТП

Пять автомобилей попали в ДТП на 1421 километре автодороги «Джубга-Сочи» в районе села Молдовановка в Туапсинском районе Краснодарского края, передает «АиФ».

Водитель автомобиля Lada из Орловской области ударил впереди идущий в попутном направлении автомобиль Honda из Подмосковья. От удара японский автомобиль вылетел на встречку, где столкнулась с автомобилем Mazda из Ставропольского края. Mazda врезалась в Chevrolet из Брянской области, а Chevrolet ударил стоящую на обочине KIA.

В результате ДТП погиб 4-летний мальчик, ехавший в автомобиле Mazda. Еще 6 человек госпитализированы.