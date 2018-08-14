В Краснодарском крае прогулка на джипе завершилась чудовищными травмами

Прогулочный джип «УАЗ» с туристами упал в овраг в Краснодарском крае под Геленджиком, передает «Интерфакс». 7 человек, в том числе двое детей, получили тяжелые травмы. Известно, что все пострадавшие — приезжие. Следком проводит доследственную проверку.

Известно, что водитель упавшего джипа состоит в местном экстрим-клубе, его организатор дает объяснения правоохранительным органам.

Специалисты Центра медицины катастроф отмечают, что водитель джипа находится в коме. Пассажирка получила перелом позвоночника, ее муж - компрессионный перелом позвоночника - они находится на искусственной вентиляции легких. В тяжелом состоянии один из двух детей 13 лет, у него пневмоторакс.

3 человека находятся в травмпункте с ушибами и ссадинами.