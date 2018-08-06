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В Краснодарском крае из пруда извлечено тело с грузом на ногах

6 Августа 2018 в 21:21
В Краснодарском крае из пруда извлечено тело с грузом на ногах

В хуторе Усатова Балка Краснодарского края из пруда извлекли тело женщины. По внешнему виду погибшей около 35 лет. При осмотре тела были зафиксированы повреждения челюсти.
По предварительным данным, смерть наступила несколько дней назад.
Очевидцы утверждают, что в ногам потерпевшей был привязан бетонный блок.
Следователями проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, передает «Новая Кубань».

Усатова Балка — хутор в составе муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края. Входит в состав Анапского сельского округа. Расположен между станицей Анапской, хутором Бужор и посёлком Тарусино.

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