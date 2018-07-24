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Конгресс США нашел компромисс в запрете военного сотрудничества с Москвой

24 Июля 2018 в 07:30
Конгресс США нашел компромисс в запрете военного сотрудничества с Москвой
Новый законопроект Конгресса США о национальной обороне запрещает военное сотрудничество с Россией, тем самым продливая существующие ограничения по сотрудничеству между Пентагоном и Москвой, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на CNN. Как отмечает источник, финальная версия проекта стала компромиссом между Палатой представителей и Сенатом.

В законопроекте также прописано финансирование плана администрации Трампа по разработке баллистической ракеты малой мощности, нацеленного на сдерживание России. Поддержку получил и запрос Трампа на предоставление Украине летального оружия на сумму 250 миллинов долларов для национальной обороны и выделение 6,3 миллиардов для увеличения американского военного присутствия в Европе и «сдерживания российской агрессии».

Помимо прочего, законопроект дает президенту США право исключать страны, приобретающие у России оружие, из попадания под антироссийские ограничительные меры. Отмечается, что покупка систем ПВО С-400 российского производства все равно может попасть под американские санкции, но в дальнейшем может быть сделано исключение для обслуживания уже приобретенных систем.


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