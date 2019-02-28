В Конгрессе США предложили не заводить детей из-за глобального потепления

Член Конгресса США от партии Демократов Александриа Окасио-Кортез задалась вопросом, насколько целесообразно заводить детей в период экстренной ситуации с климатом планеты, сообщает НСН.

Во время беседы со своей 2,5-миллионой аудиторией в прямом эфире в Instagram 29-летняя конгрессвумен настаивала на том, что будущее безнадежно, если не принять срочные и радикальные меры по борьбе с изменениями климата.

«Практически все научное сообщество соглашается, что жизни наших детей будут очень сложными, и это ставит оправданный вопрос перед молодыми людьми: можно ли все еще заводить детей?», — цитирует Окасио-Кортез The Guardian.

Издание отмечает, что конгрессвумен не призывает людей отказаться от того, чтобы иметь детей, но есть о чем подумать в ее вопросе.

«Сталкиваясь с будущим социального и политического краха, наводнений, смертельных тепловых волн и дефицита еды, а также с миром, полным политиков в разных степенях отрицания всего этого, почему молодые люди не должны лишний раз подумать, хорошая ли идея, приносить детей в этот мир?», — пишет журналист издания Мэттью Тэйлор.

Напомним, что Александриа Окасио-Кортез претендует на пост президента США в предстоящих выборах в 2020 году. Представитель партии Демократов характеризует себя как демократического социалиста.