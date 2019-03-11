В Конгрессе США назвали лучший способ докопаться до правды в «деле РФ»

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф назвал в эфире телеканала NBC лучший способ добраться до правды в расследовании приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года и якобы сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой, сообщает НСН.

По словам конгрессмена, необходимо, чтобы нынешний президент Соединенных Штатов дал показания под присягой в рамках расследования спецпрокурора Минюста США Роберта Мюллера. Если этого не произойдет, это будет ошибкой, отметил конгрессмен.

«Я думаю, что, в конечном счете, это будет ошибкой, так как возможно лучшим способом докопаться до правды будет заставить президента дать показания под присягой, потому что, как он дал понять ранее, он совершенно спокойно может лгать общественности. В конце концов, он сам говорил «Не то, что бы я стоял перед судьей». Что ж, может быть ему стоит предстать перед судьей», — сказал Адам Шифф.

Конгрессмен добавил, что спецпрокурору Мюллеру не стоит полагаться на письменные ответы от Дональда Трампа на свои вопросы, так как в них больше фигурируют ответы адвокатов главы Белого дома, нежели его самого.

Напомним, что в прошлом году личный адвокат Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил, что американский президент может попасться на даче заведомо ложных показаний, если ему придется давать показания по «российскому делу». «Я не позволю себя торопить для того, чтобы он (Трамп - прим. НСН) давал показания, чтобы оказаться в ловушке лжесвидетельства», — сказал Джулиани.