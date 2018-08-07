Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Горячие новости

В Колумбии президентом стал Иван

7 Августа 2018 в 23:47
В Колумбии президентом стал Иван

42-летний Иван Дуке Маркес вступил в должность президента Колумбии на срок 2018-2022 годов, передает РИА «Новости».

В декабре 2017 года Дуке стал кандидатом в президенты от партии «Демократический центр». Набрал в первом туре около 39% и вышел во второй тур президентских выборов, на которых победил набрав 53,97% голосов. Его соперник Густаво Петро получил 41,81% голосов.

Иван Дуке Маркес сменил на посту главы Колумбии лауреата Нобелевской премии мира 2016 года Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона, который руководил страной с 7 августа 2010 года.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.