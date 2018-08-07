В Колумбии президентом стал Иван

42-летний Иван Дуке Маркес вступил в должность президента Колумбии на срок 2018-2022 годов, передает РИА «Новости».

В декабре 2017 года Дуке стал кандидатом в президенты от партии «Демократический центр». Набрал в первом туре около 39% и вышел во второй тур президентских выборов, на которых победил набрав 53,97% голосов. Его соперник Густаво Петро получил 41,81% голосов.

Иван Дуке Маркес сменил на посту главы Колумбии лауреата Нобелевской премии мира 2016 года Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона, который руководил страной с 7 августа 2010 года.