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В «кокаиновом» лайнере узнали самолет управделами президента России

26 Февраля 2018 в 20:15
В «кокаиновом» лайнере узнали самолет управделами президента России

На фотографиях из уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию, которые опубликовала жандармерия южноамериканской страны, запечатлен самолет, принадлежащий авиаотряду «Россия», который перевозит первых лиц государства. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, бортовой номер самолета – 96023. Ил-96 с таким же номером в августе 2016 года был передан летному отряду «Россия» управления делами президента России. По данным специализированных СМИ, этот лайнер действительно находился в Буэнос-Айресе в декабре 2017 года, когда под видом дипбагажа в Россию были отправлены 12 чемоданов с мукой вместо кокаина.

В управделами президента России уже опровергли эту информацию. 

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