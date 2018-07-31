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В китайской провинции борются с похоронами и отнимают у жителей гробы

31 Июля 2018 в 14:09
В китайской провинции борются с похоронами и отнимают у жителей гробы

Власти китайской провинции Цзянси начали активно вводить политику запрета на традиционные похороны, оставив единственным способом захоронения кремацию, пишет газета South China Morning Post.

Как отмечает «Газета.ру», это делается в целях сохранения земельных ресурсов. Политика начала внедряться полгода назад, но пока встречает протесты местного населения. В попытках убедить народ в необходимых мерах власти идут на крайние способы — вплоть до кражи гробов. Однако китайцы не сдаются, некоторые протестующие ложатся в гробы, чтобы остановить конфискацию, но их оттуда вытаскивают.

Добавим, что также политика «нулевого захоронения» предусматривает запрет на погребальные венки и другие атрибуты традиционного прощания с усопшим.

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