В Китае живут более 240 миллионов человек в возрасте от 60 лет

Количество людей в возрасте от 60 лет в Китае к концу 2017 года достигло 241 миллиона человек, что соответствует 17,3% от общей численности населения страны, сообщили «Синьхуа» в Канцелярии при Всекитайском комитете по работе с престарелыми.

Согласно оценкам, количество пожилых людей в Китае достигнет пика примерно к 2050 году и составит 487 миллионов.

Население Китайской Народной Республики по оценкам на 2017 год составляет около 1,4 млрд человек, что делает её самой населённой страной мира.

Население Китая характеризуется высоким средним возрастом, что является следствием политики «одна семья — один ребёнок». Темп прироста населения Китая составляет всего 0,49 %, занимая 151-е место в мире (на 2011 г.).

Для КНР характерны высокие темпы урбанизации: доля городского населения в стране в 1979—2014 годах возросла с 19,0% до 54,8%.