В Китае зафиксирована очередная вспышка АЧС

В Харбине выявлена вспышка африканской чумы свиней, сообщила «Синьхуа» пресс-канцелярия Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

Очаги АЧС зарегистрированы на двух фермах в городском районе Даовай, где заболели и погибли 269 из 900 свиней.

Местные власти запустили механизм экстренного реагирования для изоляции зараженной зоны и проведения мер по дезинфекции.

Ранее НСН сообщала, что Китай подтвердил вспышку африканской чумы свиней в провинции Аньхой на востоке страны. В районе Иань города Тунлин инфицированы 63 свиньи из 219, 23 из которых погибли.