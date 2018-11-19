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В Китае зафиксирована очередная вспышка АЧС

19 Ноября 2018 в 20:55
В Китае зафиксирована очередная вспышка АЧС

В Харбине выявлена вспышка африканской чумы свиней, сообщила «Синьхуа» пресс-канцелярия Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

Очаги АЧС зарегистрированы на двух фермах в городском районе Даовай, где заболели и погибли 269 из 900 свиней.

Местные власти запустили механизм экстренного реагирования для изоляции зараженной зоны и проведения мер по дезинфекции.

Ранее НСН сообщала, что Китай подтвердил вспышку африканской чумы свиней в провинции Аньхой на востоке страны. В районе Иань города Тунлин инфицированы 63 свиньи из 219, 23 из которых погибли.

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