В Китае впервые клонировали макак

Китай сообщил об успешном клонировании макак методикой, аналогичной случаю овечки Долли, сообщает «Синьхуа».

Двух клонированных макак-сестер назвали Чжун Чжун и Хуа Хуа. Их клонировали в конце 2017 года на базе Исследовательского центра нейробиологии при Академии наук Китая. Ожидается, что уже в течение месяца «популяция» пополнится еще одним клонированным приматом. Ученые намерены продолжить исследования и клонировать макак и в дальнейшем. Подобные исследования проводятся впервые в мире.

Макаки - первые клонированные животные, которые генетически близки к человеку.

Искусственное клонирование животных и растений — новый вид человеческой деятельности, возникший в конце XX-го — начале XXI-го века, состоящий в воспроизведении старых и создании новых биологических организмов, связанных с изучением генома, предполагающий вмешательство в его структуру, нацеленный (кроме научных) на решение множества практических задач.

Термины «клон», «клонирование» первоначально использовались в микробиологии и селекции, после — в генетике, в связи с успехами которой и вошли в общее употребление. Надо добавить, что их популяризации в значительной мере способствовали также киноискусство и литература.



