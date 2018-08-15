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В Китае уничтожены тысячи свиней

15 Августа 2018 в 22:12
В Китае уничтожены тысячи свиней

В провинции Ляонин после вспышки африканской чумы свиней забито 8116 свиней, передает «Синьхуа».

В рамках мер по предотвращению распространения заболевания в провинции приостановлена транспортировка свиней из Шэньяна в другие районы Китая, идет убой свиней в первой угрожаемой зоне, свиньям также временно не скармливаются кухонные отходы и остатки еды.

Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Ляонин — провинция на северо-востоке Китая. Административный центр и крупнейший город — Шэньян. Население более 44 млн человек.

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