В Китае туристам запретили фотографироваться с пандами

В провинции Сычуань выпустили памятку для туристов, которая запрещает им приближаться к пандам, кормить их и фотографироваться с ними за деньги. Запрет приняли власти региона, расположенного на Юго-Западе страны.

Запрет касается питомников, заповедников и центров, где содержатся большие панды. Этим организациям запретили любую коммерческую деятельность с привлечением животных. Для пресечения нарушений запрета в питомниках Сычуани установили камеры круглосуточного наблюдения.

Принятый в Сычуани запрет пролоббировали китайские защитники панд. Они давно настаивали, чтобы туристы не подходили близко к животным, живущим в заповедниках, потому что они могут чем-нибудь заразиться, пишет China Daily.