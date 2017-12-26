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В Китае разворачивается массовая реновация

26 Декабря 2017 в 00:09
В Китае разворачивается массовая реновация

В Китае в 2018 году с целью ускорения урбанизации будет осуществлена реконструкция 5,8 млн единиц жилья, сообщает «Синьхуа».

В уходящем году в Китае началась реконструкция 6,1 млн единиц жилья, сообщил министр жилья, городского и сельского строительства КНР Ван Мэнхуэй. Общий объем инвестиций за год составил 1,84 трлн юаней.

Как ранее сообщалось, реновация трущоб стала приоритетом для правительства в последние годы. За прошедшие 8 лет более 80 млн человек, проживавших в плохих жилищных условиях, переехали в новые дома. Согласно опубликованному ранее в этом году официальному документу, Китай планирует осуществить реконструкцию 15 млн единиц жилья в период 2018-2020 годов.

В Китае при его более чем миллиардном населении крайне остро стоит проблема жилья, сообщало ИА REGNUM.

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