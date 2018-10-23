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В Китае ответили на заявление Трампа о ДРСМД

23 Октября 2018 в 12:26
В Китае ответили на заявление Трампа о ДРСМД

В Китае прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Пекина к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин напомнила, что изначально документ был заключён между двумя странами. Она также подчеркнула, что Китай не потерпит шантажа ни одной из стран, сообщает ТАСС.

«Китай придерживается оборонного характера своей национальной оборонной политики, отстаивает собственные государственные интересы, Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран», - цитирует слова Чуньин Газета.ру.

При этом официальный представитель МИД КНР призвала Вашингтон прекратить действовать против течения трижды подумать, прежде чем предпринимать действия.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Китай должен быть включён в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает RT. Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН связал такие заявления с выборами в Конгресс.

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