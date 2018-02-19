В Китае обнаружены зерна риса возрастом 7400 лет

Более 7000 лет назад люди, населявшие территорию Центрального Китая, уже употребляли в пищу рис, свидетельствуют новые археологические находки.

Три карбонизированных зернышка риса были обнаружены на руинах Гаомяо в одной из деревень на территории города Хунцзян.

«Это самая ранняя на сегодняшний день находка, свидетельствующая о существовании рисоводства на западе территории нынешней провинции Хунань», - отметил научный сотрудник Института археологии провинции Хунань Хэ Ган.

Руины Гаомяо были обнаружены в 1986 году, сообщает «Синьхуа».

Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки; крупяная культура.

Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12°C.