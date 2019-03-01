В Кисловодске задержан Александр Емельяненко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после дорожно-транспортного происшествия, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, он находился в состоянии опьянения», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, отбывавший срок в Борисоглебской колонии Воронежской области за насильственные действия сексуального характера, 24 ноября 2016 года освободился из места заключения. Неотбытая часть наказания спортсмена в виде лишения свободы была заменена ему на исправительные работы сроком два года с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства.