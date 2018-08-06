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В Киргизии более 150 животных погибли от удара молнии

6 Августа 2018 в 22:56
В Киргизии более 150 животных погибли от удара молнии

На юге Киргизиии в Джалал-Абадской области молния убила более 150 голов домашнего скота.

Молния ударила в стадо овец на пастбище Шылдырак в Токтогульском районе. В результате погибло 35 коз и 6 овец. В Сузакском районе от удара молнии на пастбище погибли 117 овец.

Джалал-Абадская область — одна из административно-территориальных единиц Киргизской Республики, расположенная на юго-западе страны. Образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1939 года. Административный центр области — город Джалал-Абад.

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