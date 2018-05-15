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В Киеве задержан российский журналист Вышинский

15 Мая 2018 в 11:03
В Киеве задержан российский журналист Вышинский

Российский журналист Кирилл Вышинский задержан в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости. Агентству об этом рассказали коллеги Вышинского. Они отметили, что журналист был задержан рядом с его домом.

Кроме того, сообщается, что сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости на Украине. Журналистка, которая находилась в офисе, в настоящее время не отвечает на звонки, отмечает Ura.ru.   

Ранее сообщалось, что из Украины выслали двух российских журналисток Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву, которые попали в базу данных «Миротворца», пишет «Газета.ру».

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