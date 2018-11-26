В Киеве сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами

ФОТО: "Украинская правда"

В Киеве сгорела машина с российскими дипломатическими номерами, сообщает RT со ссылкой украинские СМИ. На принадлежность к российскому диппредставительству указывает номер сгоревшего автомобиля — DP 001 019.

Уточняется, что транспортное средство находилось примерно в километре от здания посольства РФ. Пожарные, прибывшие на место происшествия, потушили пожар, пишут argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что после конфликта в Азовском море посольство РФ в украинской столице подверглось нападению. Здание забросали файерами и дымовыми шашками, сообщает «Свободная пресса».

Как отмечает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ, киевская полиция спокойно наблюдала за происходящим у здания российского посольства, стараясь не вмешиваться.

Ранее сенатор Франц Клинцевич предположил в эфире НСН, что за провокацией Украины в российских территориальных водах стоят США.

