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В Киеве предложили закрыть автобусное сообщение с Россией

7 Августа 2018 в 13:24
В Киеве предложили закрыть автобусное сообщение с Россией

Украина должна «безотлагательно» прекратить автобусное сообщение с Россией. Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму, приемная которого находится в Киеве, Изет Гданов. Об этом он написал на своей странице в Facebook. В сообщении Гданов также поддержал прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами, назвав Россию «оккупантом».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти страны рассматривают возможность закрытия железнодорожного сообщения с Москвой, пишет «Газета.ру».

Между тем, депутат Верховной рады от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук заявил, что украинская экономика рухнет в случае закрытия границы с Россией. По его словам, в России работают миллионы украинцев и если транспортное сообщение закрыть, то им придется добираться до родины «бандеролью».

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