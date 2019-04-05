Пятница
05 апреля
USD 65.33
EUR 73.42
Горячие новости

В Киеве появилась улица Маккейна

5 Апреля 2019 в 00:59
В Киеве появилась улица Маккейна

Киевский горсовет переименовал улицу в центральном Печерском районе украинской столицы в честь Джона Маккейна, передает РИА «Новости».

Депутаты Киевсовета поддержали общественную инициативу и переименование улицы Ивана Кудри, которая находится в Печерском районе, «в честь американского сенатора и друга Украины Джона Маккейна». За проголосовали 71 из 85 депутатов.

Джон Маккейн скончался в США 25 августа прошлого года в возрасте 81-го года после продолжительной болезни. Похороны политика состоялись 2 сентября. Отметим, Маккейн был известен как ярый критик России. Так, он назвал состоявшийся в Хельсинки саммит Россия-США «трагической ошибкой». Петр Порошенко после кончины сенатора инициирован переименование улицы Ивана Кудри.

Иван Данилович Кудря (1912—1942) — советский разведчик, Герой Советского Союза. Казнен гитлеровцами.

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.