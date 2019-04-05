В Киеве появилась улица Маккейна

Киевский горсовет переименовал улицу в центральном Печерском районе украинской столицы в честь Джона Маккейна, передает РИА «Новости».

Депутаты Киевсовета поддержали общественную инициативу и переименование улицы Ивана Кудри, которая находится в Печерском районе, «в честь американского сенатора и друга Украины Джона Маккейна». За проголосовали 71 из 85 депутатов.

Джон Маккейн скончался в США 25 августа прошлого года в возрасте 81-го года после продолжительной болезни. Похороны политика состоялись 2 сентября. Отметим, Маккейн был известен как ярый критик России. Так, он назвал состоявшийся в Хельсинки саммит Россия-США «трагической ошибкой». Петр Порошенко после кончины сенатора инициирован переименование улицы Ивана Кудри.

Иван Данилович Кудря (1912—1942) — советский разведчик, Герой Советского Союза. Казнен гитлеровцами.