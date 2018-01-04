В Киеве планировали взорвать идущий в Европу российский газопровод

Газовая транзитная магистраль, идущая чрез территорию всей Украины, является единственным сдерживающим фактором вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом рассказал журналистам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Юрий Грымчак.



Чиновник признался, что подрыв газопровода в 2014-15 годах планировался в Киеве на государственном уровне.

«2014-2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю», — сказал Грымчак, которого цитирует «Zik».

Он отметил, что сегодня Россия делает все, чтобы построить газопровод в Европу в обход Украины.

Украина вместе с США и некоторыми странами Европы выступает против строительства трубопровода «Северный поток-2». Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, пишет РИА Новости.