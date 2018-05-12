В Киеве открестились от угроз российскому дипломату

Информация о якобы угрозах, поступавших российскому дипломату Максиму Буякевичу от выступавших в на встрече в ООН ветеранов АТО, это фекй, придуманный российскими чиновниками. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Украины Мариана Беца.

«Яркий пример распространения фейков чиновниками из России», — написала Беца в Twitter.

Сообщения об угрозах она назвала «инсинуцацией».





Яскравий приклад поширення фейків офіц чинниками РФ. Захід щодо пропаганди модерувала особисто, заяви РФ-інсинуації https://t.co/6Nw1inpMvW — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 мая 2018 г.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Украина провела встречу о пропаганде фейковых новостей под эгидой ООН. В зале присутствовали люди в камуфляже, которые называли себя ветеранами АТО в Донбассе. После встречи они подошли к представляющему Россию начальнику отдела международных информационных проблем Максиму Буякевичу и стали ему угрожать, а также фотографировать дипломата. По словам Захаровой, позже в ООН вовсе открестились от украинского мероприятия, заявив, что комитет по информации не давал согласие на проведение встречи от своего имени, пишет Газета.ру