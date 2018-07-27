В Киеве начались торжества по поводу Крещения Руси

Более 10 тысяч человек пришли на Владимирскую горку в центре украинской столицы. Киев начинает торжества в связи 1030-летием Крещения Руси. По подсчетам полиции принимать в них участие собираются около 100 000 человек.

Как пишет RT, Патриарх Московский и всея Руси Патриарх из-за болезни не сможет присутствовать на торжествах и отслужить Литургию в Киево-Печерской Лавре.

Напомним, князь Владимир крестил Русь в 988-м году. В июне 2018 года президент Украины заявил, что крестил князь именно Украину, а не всю Русь. Также Порошенко поддержал требование УПЦ об украинской автокефалии.