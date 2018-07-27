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В Киеве хотят обменяться заключенными с Россией

27 Июля 2018 в 19:15
В Киеве хотят обменяться заключенными с Россией

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предлагает Москве обменяться заключенными. Она направила соответствующее послание российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, о чём написала в соцсетях. Как отмечает Газета.ру, Денисова хочет, чтобы Россия отпустила 36 украинских заключённых.

Денисова также предлагает провести новое заседание трехсторонней контактной группы для обсуждения возможности организации взаимной проверки условий содержания заключенных.

Представитель уполномоченного по правам человека в России заявил РИА Новости, что письмо до Татьяны Москальковой ещё не дошло. В аппарате омбудсмена заявили, что она рассчитывает на компромисс с украинской стороной.

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