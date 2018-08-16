В Киеве грозятся утопить Россию в крови

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак предрёк России, что она «захлебнётся собственной кровью», в случае военных действий. Как заявил Грымчак «Апострофу», в 2016 году он уже прогнозировал наступление России и прогнозировал серьёзные потери со стороны Киева. Однако теперь, по его мнению, украинские вооружённые силы уже находится в более боеготовом состоянии.

Как отмечает РИА Новости, в мае 2018 года глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян обозвал Россию «империей варваров» и выступил с призывом уничтожить Москву в огне. Одновременно украинский чиновник подверг критике некоторых западных политических деятелей за то, что они сохраняют хорошие отношения с Россией.

Между тем, в самой украинской армии признают серьёзные внутренние проблемы. Так, в конце 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что с 2014 года более десяти тысяч военнослужащих погибли или были ранены по причинам, не связанным с боевыми действиями. Министр обороны Степан Полторак назвал среди этих причин - болезни, несоблюдение правил безопасности и злоупотребление спиртными напитками.

В июле 2018 года народный депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Украина пользуется в основном оружием, оставшемся со времён СССР, и износ вооружения уже близок к критическому.