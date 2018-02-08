В Химках незаконно уничтожили сквер

Целый сквер уничтожили неизвестные в подмосковных Химках. Деревья незаконно спилили ночью на Юбилейном проспекте, сообщает «Подмосковье сегодня». Местные жители уверены, что семь деревьев, возраст которых превышал 10 лет, спилили незаконно.

Как предполагают местные жители, деревья уничтожили, чтобы построить на этом месте рынок или магазин. В администрации Химок сообщили, что вандалов ищут. Нарушителей, скорее всего, привлекут к административной ответственности, заявил заместитель главы города по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Варакин.