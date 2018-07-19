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В Хибинах разбился дельтапланерист

19 Июля 2018 в 21:42
В Хибинах разбился дельтапланерист

В районе Кировска при неустановленных обстоятельствах погиб дельтапланерист, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах Мурманской области.

На место предполагаемой гибели человека в Хибинских горах выехали специалисты.

Кировск расположен на Кольском полуострове в 205 км к югу от Мурманска, севернее Полярного круга, на южной окраине горного массива Хибины, на берегах озера Большой Вудъявр и реки Белая в долине Умптек.

В муниципальное образование город «Кировск» с подведомственной территорией, помимо Кировска входят населённые пункты: Титан и Коашва.

Город включает отдельно расположенный микрорайон Кукисвумчорр, находящийся у южного подножия горы Кукисвумчорр.

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