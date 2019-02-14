В Хакасии в 25-градусные морозы без отопления остался целый город. Из-за постоянных аварий на изношенной теплосети такие проблемы стали возникать в Черногорске регулярно.

Сейчас в городе действуют пять пунктов временного размещения для тех, кто не может оставаться в промерзших домах, но они не могут вместить всех нуждающихся.

Политолог Виктор Потуремский в интервью ИА REGNUM отметил, что, зная об инциденте, глава Хакасии Валентин Коновалов отправился на Инвестиционный форум в Сочи. Однако, осознав масштабы трагедии, принял решение вернуться в республику.