Четверг
14 февраля
USD 65.68
EUR 74.39
Горячие новости

В Хакасии в 25-градусные морозы без отопления остался целый город

14 Февраля 2019 в 15:21
В Хакасии в 25-градусные морозы без отопления остался целый город. Из-за постоянных аварий на изношенной теплосети такие проблемы стали возникать в Черногорске регулярно.

Сейчас в городе действуют пять пунктов временного размещения для тех, кто не может оставаться в промерзших домах, но они не могут вместить всех нуждающихся.

Политолог Виктор Потуремский в интервью ИА REGNUM отметил, что, зная об инциденте, глава Хакасии Валентин Коновалов отправился на Инвестиционный форум в Сочи. Однако, осознав масштабы трагедии, принял решение вернуться в республику.

Ранее глава Комиссии по ЖКХ ОП РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН рассказал, почему освобождение россиян от обязанности проводить проверку счётчиков пойдет жителям страны только на пользу.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.