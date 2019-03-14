В Хабаровске Цеповяз остался без крабов и шашлыков

Журналисты побывали в камере в Хабаровском СИЗО №1, где несколько месяцев провел кущевский бандит. Обычная комната примерно три на пять метров. В ней двухъярусная железная кровать, на нижней сетке тощий тюремный матрас, стол, приделанная к нему лавочка, умывальник в углу и унитаз за тканевой шторкой. По словам сотрудников УФСИН, питание у Вячеслава Цеповяза было строго по утвержденному рациону: щи на первое, каша с мясом на второе и традиционный кисель, пишет сайт KP.Ru.

Как сообщалось ранее, Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок заключения в амурской колонии по делу банды «цапков», каждый месяц получал деликатесные продукты на сумму до 60 тысяч рублей. В ноябре 2018 года в сети появились фотографии, на которых Цеповяз жарит шашлыки, ест крабов и икру. Позже стало известно, что в колонии в Амурской области у него был участок с пасекой, огородом и беседкой. Позже стало известно, что по итогам проверки начальник той колонии отстранен от должности.