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В Хабаровске 80 школьников лечатся от пищевого отравления

27 Января 2018 в 08:13
В Хабаровске 80 школьников лечатся от пищевого отравления

Симптомы кишечной инфекции выявлены у 80 учащихся хабаровской гимназии № 3, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Учащиеся накануне стали обращаться к врачам по поводу пищевого отравления. Школу закрыли на пятидневный карантин.

В учебном заведении продолжаются дезинфекционные мероприятия.
По факту вспышки кишечной инфекции возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Причиной массового заболевания, по предварительным данным, стал норовирус.

Вирус Норуолк или вирус Норфолк— вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов, единственный в роде норовирусов. Примерно в 90 % случаев этот вирус является причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы во всём мире, а в США отвечает за возникновение гастроэнтерита в 50 %. Вирусам Норуолк могут быть подвержены люди всех возрастов. Вирусы передаются при прямом контакте с больным и гораздо реже фекально-оральным способом через заражённую еду либо воду. Часто норовирусную инфекцию называют кишечным или желудочным гриппом.

Вспышки болезней, вызываемые вирусами Норуолк, чаще возникают в закрытых либо полузакрытых учреждениях, таких, как лечебные учреждения для хронических больных, больницы, тюрьмы, общежития и круизные лайнеры, где однажды вирус появился и инфекция распространяется очень быстро от человека к человеку либо через заражённую пищу.

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