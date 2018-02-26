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В Керчи задержали участников группы Pussy Riot

26 Февраля 2018 в 17:26
В Керчи задержали участников группы Pussy Riot

Сотрудники российских спецслужб при попытке попасть на охраняемую территорию строящегося Крымского моста в минувшее воскресенье задержали двух участников скандально известной группы Pussy Riot. Эту информацию подтвердил НСН источник в республиканском МВД, однако официального подтверждения от властей полуострова пока не было.   

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После беседы, которая продолжалась несколько часов, девушек отпустили и они отправились в Симферополь, где повторно были задержаны. Официального подтверждения этой информации нет.

Цель прибытия в Крым традиционно настроенных на провокации участников Pussy Riot неизвестна.

Как сообщает «Интерфакс», задержанными оказались Ольга Борисова и фотограф Александр Софеев

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