Вторник
23 октября
USD 65.31
EUR 75.37
Горячие новости

В керченском колледже возобновились занятия

23 Октября 2018 в 10:54
В керченском колледже возобновились занятия
ФОТО: РИА Новости

Занятия возобновились в Керченском политехническом колледже после взрыва и стрельбы, которые произошли в учебном заведении 17 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Крыма, сообщает ТАСС.

Во вторник, 23 октября, для студентов организованы классные часы, во время которых расскажут о дальнейшем обучении. Отмечается, что все эти дни учащимся оказывали психологическую помощи, сообщает КИА.

Напомним, 17 октября студент выпускного курса привёл в действие самодельное взрывное устройство в столовой, после чего открыл стрельбу. В результате погиб 21 человек. Тело самого стрелка нашли в библиотеке, он совершил суицид, сообщает RT.

Бывший депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков ранее в эфире НСН возложил ответственность за трагедию на представителей власти.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.