В керченском колледже возобновились занятия

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Занятия возобновились в Керченском политехническом колледже после взрыва и стрельбы, которые произошли в учебном заведении 17 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Крыма, сообщает ТАСС.

Во вторник, 23 октября, для студентов организованы классные часы, во время которых расскажут о дальнейшем обучении. Отмечается, что все эти дни учащимся оказывали психологическую помощи, сообщает КИА .

Напомним, 17 октября студент выпускного курса привёл в действие самодельное взрывное устройство в столовой, после чего открыл стрельбу. В результате погиб 21 человек. Тело самого стрелка нашли в библиотеке, он совершил суицид, сообщает RT.

Бывший депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков ранее в эфире НСН возложил ответственность за трагедию на представителей власти.