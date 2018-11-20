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В керченском колледже произошло новое ЧП

20 Ноября 2018 в 16:25
В керченском колледже произошло новое ЧП

В учебном заведении Керчи, в котором в октябре его учащийся открыл огонь по студентам и преподавателям, произошло новое ЧП. Как отмечает Утро ру, ссылаясь на Kerch.FM, неизвестный сообщил, что здание заминировано. Сотрудники правоохранительных органов проверили эвакуацию людей, а позже проверили здание на наличие взрывного устройства. Оно обнаружено не было.

Отмечается, что полицейские вычислили человека, который сообщил о якобы заложенной бомбе, менее чем за час.

Напомним, 17 октября студен колледжа в Керчи Владислав Росляков расстрелял людей и взорвал самодельную бомбу в учебном заведении. Позже он совершил суицид. Его тело было найдено на втором этаже в библиотеке. Жертвами трагедии стали 20 человек, большая часть из них - учащиеся. Их имена были обнародованы на сайте администрации Керчи. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Теракт», затем статью изменили на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом», отмечает «Свободная пресса».

Между тем, накануне во время брифинга в НСН отец пострадавшей во время взрыва в Керчи 16-летней Натальи Калиниченко Юрий заявил, что девушке придётся остаться в клинке под наблюдением врачей, как минимум, до середины 2019 года.

 

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