В Кемерово начали сносить сгоревший ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерово в субботу начался демонтаж оборудования в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщили журналистам в администрации города.

Так, на кровле стенах ТЦ будет разобрано вентиляционное оборудование, спецтехника расчистит площадку и разберет шлагбаумы. Разбор здания начнется в понедельник, 16 июля, когда в столицу Кузбасса прибудет специальная техника из Екатеринбурга.

Власти города уже начинали демонтаж «Зимней вишни». 15 мая была разобрана пристройка, в которой располагались баня, сауна и автомойка. После демонтаж был приостановлен. В администрации города пояснили, что здание находится под арестом и вопрос о его демонтаже может быть решен только при отсутствии ограничений в отношении самого комплекса и земельного участка, пишет ТАСС.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате замыкания электропроводки на верхнем этаже загорелась игровая зона, все коридоры и помещения заволокло едким черным дымом. Из-за несработавшей сигнализации люди в кинотеатрах узнали о пожаре слишком поздно. В результате погибли 60 человек, в том числе больше 40 детей.