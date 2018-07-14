Суббота
14 июля
USD 62.29
EUR 72.47
Горячие новости

В Кемерово начали сносить сгоревший ТЦ «Зимняя вишня»

14 Июля 2018 в 11:49
В Кемерово начали сносить сгоревший ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерово в субботу начался демонтаж оборудования в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщили журналистам в администрации города.

Так, на кровле стенах ТЦ будет разобрано вентиляционное оборудование, спецтехника расчистит площадку и разберет шлагбаумы. Разбор здания начнется в понедельник, 16 июля, когда в столицу Кузбасса прибудет специальная техника из Екатеринбурга.

Власти города уже начинали демонтаж «Зимней вишни». 15 мая была разобрана пристройка, в которой располагались баня, сауна и автомойка. После демонтаж был приостановлен. В администрации города пояснили, что здание находится под арестом и вопрос о его демонтаже может быть решен только при отсутствии ограничений в отношении самого комплекса и земельного участка, пишет ТАСС.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате замыкания электропроводки на верхнем этаже загорелась игровая зона, все коридоры и помещения заволокло едким черным дымом. Из-за несработавшей сигнализации люди в кинотеатрах узнали о пожаре слишком поздно. В результате погибли 60 человек, в том числе больше 40 детей.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.