В Кемерове сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»

В Кемерове начали демонтировать здание сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Будет уничтожено не только основное здание ТРЦ, но и все примыкающие к нему постройки, пишет «Газета.ру».

Во время пожара, который произошел в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта, погибли 60 человек, в основном дети. Ранее Следственный комитет снял арест со сгоревшего торгового центра, это позволило начать его снос. Расходы на демонтаж ТЦ взяли на себя его собственники, сообщает РЕН ТВ.

Ранее власти Кемерова сообщали, что на месте торгового центра будет разбил сквер или появится мемориал памяти погибших в пожаре. Это должны решить родственники жертв трагедии и местные жители.