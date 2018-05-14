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В Кемерове массово избавляются от табличек с фамилией Тулеев

14 Мая 2018 в 14:22
В Кемерове массово избавляются от табличек с фамилией Тулеев

В городе Кемерово начали массово убирать таблички с упоминанием фамилии бывшего губернатора региона Амана Тулеева. Об этом сообщает телеканал «360», подчёркивая, что её больше не найти на скамейках у администрации Кемеровской области, а также на памятнике шахтерам, который расположен у городской филармонии.

Помимо этого, источник подчёркивает, что на баннерах, размещённые на общественном транспорте также больше нет фамилии бывшего губернатора – там осталось лишь пожелание счастливого пути.

Как подчёркивает телеканал «360», политолог, доктор исторических наук Александр Коновалов – после беседы с бывшим главой Кемеровской области – высказал предположение о том, что Аман Тулеев в ближайшем будущем завершит свою политическую карьеру.

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