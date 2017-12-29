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В Казахстане запрещены анонимные комментарии в интернете

29 Декабря 2017 в 00:34
В Казахстане запрещены анонимные комментарии в интернете

Нурсултан Назарбаев подписал закон, запрещающий анонимные комментарии в казахстанском сегменте интернета, сообщает «Синьхуа».

Поправки в закон об информатизации предусматривают, что пользователи могут оставить комментарии только после авторизации через электронно-цифровую подпись «электронного правительства» либо sms-сообщение.

Интернет — всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Построена на базе стека протоколов TCP/IP. На основе Интернета работает Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) и множество других систем передачи данных.

К середине 2015 года число пользователей достигло 3,3 млрд человек. Во многом это было обусловлено широким распространением сотовых сетей с доступом в Интернет стандартов 3G и 4G, развитием социальных сетей и удешевлением стоимости интернет-трафика.

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