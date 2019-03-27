В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны

Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана. Об этом заявил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, сообщает РИА ФАН.

Он сообщил, что вертолет принадлежал министерству обороны Казахстана. Сейчас на месте крушения работают экстренные службы.

По предварительным данным причиной крушения могли стать сложные метеоусловия. Сообщается, что на борту находилось 13 человек. Известно, что среди них есть жертвы, однако точное количество и состояние потерпевших в данный момент неизвестно.