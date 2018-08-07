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В Казахстане назначен новый министр обороны

7 Августа 2018 в 23:05
В Казахстане назначен новый министр обороны

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил министром обороны 55-летнего секретаря Совета безопасности Нурлана Ермекбаева, передает «Синьхуа».

Ермекбаев - кадровый офицер, имеет опыт военной службы, в том числе в «горячих точках». Он был помощником по международным вопросам, послом Казахстана в Китае и ряде стран Юго-Восточной Азии, министром, дважды назначался секретарем Совета безопасности.

Экс-министр обороны, генерал-полковник Сакен Жасузаков назначен начальником Национального университета обороны имени первого президента Казахстана. Он проработал на должности министра с сентября 2016 года.

Министерство обороны Республики Казахстан является центральным исполнительным органом армий Республики Казахстан, осуществляющий государственную политику в сфере обороны, а также руководство всех частей, подразделении, структур относящихся к Вооруженным Силам Республики Казахстан. Министерство обороны Республики Казахстан осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, законами, а также положениями и уставами министерство обороны.

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